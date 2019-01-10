Devlet Sanatçısı Kodallı, eserleri ile anılacak

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de birçok önemli eserleri Türk operasına kazandıran Devlet Sanatçısı ünlü kompozitör Nevit Kodallı, doğumunun 95’nci yılı anısına bir konser düzenliyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ev sahipliğindeki anma konseri, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 20:00’da Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek. Ünlü besteci Nevit Kodallı için anma gecesi düzenliyor. Doğumunun 95’nci yılı anısına ithafen gerçekleştirilecek olan konserde, Nevit Kodallı’nın oğlu ve aynı zamanda orkestra şefi olan Murat Kodallı piyanosu ile eşlik ediyor. MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo-Soprano Özlem Pamuk, Bas Hasan Berk’in solist olarak sahne alacağı anma etkinliğinde Kenan Korbek ise anlatıcı olarak görev yapacak.

MDOB Müdürü Özdülger, 9 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının yaşamı boyunca Türk ve dünya operasına birçok eser kazandırdığını belirterek, "Opera sahnemizde Gilgameş ve Van Gogh operaları, Hürrem Sultan balesi, Atatürk oratoryosu ve Cumhuriyet kantatı eserleri sahnelenmiş olan Mersinli besteci ve devlet sanatçısı Nevit Kodallı’ yı konserle anıyoruz. Bu konserimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

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