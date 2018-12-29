Devlet Övünç madalyalı polis memuru tutuklandı

BURSA'da 'Devlet Övünç Madalyası' bulunan Gazi Polis Memuru Mehmet Emin Koç (51), hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosudan gönderilen şüpheli için çağrı kağıdını sosyal medya hesabında paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 25 yıllık polis Koç, 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek ve hakaret' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, 'Devlet Övünç Madalyası' sahibi Gazi Polis Memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi'nde görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildirdi. İddiaya göre, Koç bu konuda yaptığı başvuruları sosyal medyada da paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Emin Koç'a Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu'ndan şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere çağrı kağıdı gönderildi.

Adliyedeki polis merkezindeki görevinden bir süre önce Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına geçen 2 çocuk babası Koç, adına gönderilen 'şüpheli için çağrı kağıdı'nı sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımda çağrı kağıdında Cumhuriyet savcısının adının da görünmesi nedeniyle, 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek' suçlamasıyla Mehmet Emin Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Koç, meslektaşları tarafından Bursa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından Bursa Nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edilen Mehmet Emin Koç, Terörle Mücadele Yasası 6'ncı Maddesi'ne göre 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. FOTOĞRAFLI

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