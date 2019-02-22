Devlet Hastanesine palyatif bakım ünitesi açılıyor

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir),() BALIKESİR’in Manyas ilçesinin Devlet Hastanesi’nde devam eden restore çalışmalarında sona gelindiği, çalışmaların Mart ayı ortaarında tamamlanacağı açıklandı.

Yaklaşık dört ay önce başlanan ve yaklaşık 400-500 bin lira arasında maliyetle geçekleşecek olan Manyas Devlet Hastanesi restore çalışmaları kapsamında poliklinikler,yatan hasta bölümünün tamamen yenilendiği ve bunlara ek olarak palyatif bakım ünitesi yapıldığı açıklandı.Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Atlı, restore çalışmalarının önümüzde ki Mart ayının ortalarında tamamlanacağı ve hizmete açılmasının planlandığını söyledi.Atlı,ilçe de palyadif bakım ünitesine çok ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle burada kalacak hastalar için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini ve yaptıklarını belirtti.

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