Develi'de Türk sanat müziği gecesi

KAYSERİ, () - DEVELİ Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Do Türk Sanat Müziği Topluluğunu develililerle buluşturdu.

Birbirinden güzel sanat müziği eserlerinin solo ve koro eşliğinde söylendiği gecede koronun şefliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu solistlerinden, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Sadiye Erimli yaptı. 2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde sanat müziğinin efsaneleşmiş eserleri seslendirilirken, 2'nci bölümünde ise Türk Sanat Müziği duayeni Zeki Müren’in şarkıları yeniden seslendirildi. Develililerin büyük beğenisini toplayan gecede böylesi etkinliklerle Develilileri buluşturulduğu için de Develi Kaymakamı Murat Duru ve dinleyiciler Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti.

Konser sonrasında alt yapı, üst yapı çalışmaları kadar kültür-sanat etkinliklerinin de öneminden bahseden Başkan Cabbar “Zihnimizde, dimağımızda böylesi hoş bir tat bırakan etkinliklerle hemşerilerimizi buluşturmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Değerli şefimiz Sadiye Erimli hanımefendi başta olmak üzere ses ve saz sanatçılarımıza ve programımıza icabet eden siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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