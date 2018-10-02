Develi'de kış hazırları yufka ekmek yapımı ile başladı

KAYSERİ, () - DEVELİ’de kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yufka ekmek, imece usulüyle ev hanımlarının maharetli ellerinde oklavalarla ince ince açılarak tandır ateşinde pişiriliyor ve kış boyu sofralarında yer alıyor.

Develi ve köylerinde ev hanımları, yaklaşan kış öncesi komşuları ile birlikte imece usulü kışın tüketecekleri yufka ekmeği hazırlıklarına başladı. Kışın yiyecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınların bazıları hamur yoğurup bezeler hazırlıyor bazıları da oklava ile yufka açıp tandırda yufkaları pişiriyor. Akşam geç saatlere kadar hazırlanan yufka ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere kilerlerde muhafaza ediliyor.

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