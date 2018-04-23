Develi'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

KAYSERİ,() - BU yıl ülke genelinde 98'incisi kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Develi'de de coşkuyla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program daha sonra Seyrani İlkokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. İlçe protokolünün de katıldığı kutlama töreninde, çocukların gösterilerini izlemek isteyen velilerin de yoğun katılımı vardı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 23 Nisan Gününün Türk tarihinde en önemli günlerden biri olduğunu belirten Develi Kaymakamı Murat Duru ise “Bu bayram Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümünü tüm kalbimle kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum” dedi.

Program sonunda şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında ve spor müsabakalarında dereceye girenlere hediyeler takdim eden İlçe Protokolü sonrasında miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.