Develi Belediyesinde çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ, () - DEVELİ Belediyesi Bakırdağı ve Ayşepınar Mahallelerindeki mezarlıkların düzenleme çalışmasını tamamladı.

Develi Belediyesi yağışlar gelmeden ilçe merkezi ve mahallelerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, Bakırdağı ve Ayşepınar Mahallelerindeki mezarlıkların çevre düzenlemesini tamamladı. Ayrıca mezarlık içerisindeki yolları da kilit parke ile döşediler. Karacaören Mahallesinde de Develi-Yahyalı anayoluna bağlayan yola soğuk asfalt serimi yaptı. Satı ve Çukuryurt mahallelerinde taziye yerlerinin yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler Büyükkünye Mahallesinde de yeni taziye yerinin yapım çalışmalarını başlattı.

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