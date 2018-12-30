Develer Kuşadası'nda güreşti

AYDIN'da yılın son deve güreşleri, 100 namlı tülünün katılımı ile Kuşadası ilçesinde yapıldı.

Kuştur Mevkisi'ndeki deve güreşi arenasında, Kuşadası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin evsahipliğinde yapılan deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden 100 ünlü tülü katıldı. Güreşlere ilgi büyük oldu. Kadınlar ve çocuklara ücretsiz olan güreşlerde, ünlü develer kıyasıya mücadele etti. Urgancılar, zaman zaman öfkeli develeri ayırmakta güçlük çekti. Güreşlerde dereceye giren deve sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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