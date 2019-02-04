Develer Kınıkspor için güreşti

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde, Antalya Süper Amatör'de mücadele eden Kınıkspor yararına deve güreşleri düzenlendi.

Kınıkspor için düzenlenen deve güreşlerine Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'dan 40 ünlü deve katıldı. Güreşleri Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Ak Parti Kaş Belediye Başkanı Adayı Mutlu Ulutaş, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, Kınıksporlu futbolcular ve yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen deve güreşleri karnaval havasında geçti. Bir yandan develer güreşirken, katılımcılar bir yanda piknik yaptı. Birinciliğin olmadığı güreşlerde develer iki tur kıran kırana folklorik güreşler yaptı. Mevsime göre sıcak bir havada yapılan güreşlerde, güreşmek istemeyen develer alandan kaçtı. Birbirine boyun kilidi uygulayan inatçı develeri, urgancılar zor ayırdı. İkinci turda yapılan güreşler, seyircilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini Ak Parti Kaş İlçe Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Bahar 412 bin lirayla kazandı. Kınıksporlu futbolcular Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'le birlikte sahaya çıkarak seyircileri selamladı.

Deve güreşlerinde teşekkür konuşması yapan Kınıkspor Başkanı Necdet Palaz, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreşlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Kınıkspor'a yaptığınız bu anlamlı katkılara bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselerek karşılık vereceğiz. Gelecek yılın planlamasını yapacağız. Kınıkspor yalnız Kınık'ın değil, tüm Kaş'ın temsilcisi" dedi.

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