Develer Kınıkspor için güreşecek

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kınıkspor yararına deve güreşi düzenlenecek.

Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kınıkspor yararına 3 Şubat Pazar günü Kınık Mahallesi'ndeki güreş sahasında deve güreşleri yapılacak. Deve güreşlerinde, Aydın'ın yanı sıra Demre ve Kumluca ilçelerinden 40 deve yarışacak.

Kınıkspor Kulübü Başkanı Necdet Palaz, Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiklerini kaydetti. Grupta ikinci sırada yer aldıklarını belirten Palaza, "Deve güreşlerinin iki önemli amacı var. İlk olarak güreşlerden sağlayacağımız gelirle Kınıkspor'un gelecek yılını planlamak istiyoruz. İkinci amacımız deve güreşleri Yörük kültürünün bir parçası. Bu kültürü yaşatarak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Güreşlere katılacak 40 ünlü deve, iki tur güreş yapacak. Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz güreşler, büyük ilgi görmüştü. Aynı ilginin bu yıl da olacağını tahmin ediyorum" dedi.

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