Dev projenin 2'nci holü için imzalar atıldı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - ORGANİZE Sanayi Bölge Müdürlüğü ve ORAN işbirliği ile Organize Sanayi Bölgesi içine yapılacak Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2'nci etap fuar holü inşaat sözleşmesi törenle imza altına alındı.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan imza protokolüne OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yüklenici firma Bozankaya'nın Yönetim kurulu başkanı Metin Kaya katıldı. Protokol töreninde konuşan Başkanı Nursaçan " Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi tamamlandıktan sonra yıl içinde en az 10 fuar yapılacak. 1.5 milyon insan düzenlenecek bu fuarlara ziyaretçi olarak katılacak" dedi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan fuar ve kongre merkezi 18 bin metrekare kapalı inşaatı halen devam ediyor. İmza altına alınan yeni protokolle kapalı alana ilaveten 12 bin metrekare 2'nci etap fuar holü inşaatı ve çevre düzenlemesi yapılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından toplam 25 Milyon TL'ye maal olacak Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2'nci etap fuar holü inşaat sözleşmesi taraflar tarafından imzalandı.

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