Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde yola düşen dev kaya, parçalanarak kaldırıldı.
D-400 karayolunun Demre çıkışının 3'üncü kilometresine 5 Aralık'ta 7-8 ton ağırlığında kaya düştü. Yolda trafiğe aksatan dev kaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi'ne ait iki iş makinesi tarafından sürüklenerek yolun şarampol bölümüne taşınmıştı. Şarampolü kapatan dev kaya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 136. Şube Şefliği'ne ait iş makinesiyle kırılarak parçalandı.
Karayolunda ekiplerin aldığı tedbir sonrası parçalanan kaya parçaları yoldan kaldırıldı ve yolun batı yönündeki uçuruma boşaltıldı. Yolun şarampol bölümü temizlenmiş oldu.
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