DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanlığı 54. Bisiklet Turu'nun kupa törenine katıldı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanlığı 54. Bisiklet Turu’nun İstanbul’da düzenlenen ödül törenine katıldı. Bu yıl üst üste 6. kez turun sağlık ekibi olan DEÜ ekibini kutlayan Hotar, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası başarıyla son buldu. Bu önemli organizasyonun bir parçası olduğumuz için Dokuz Eylül Üniversitesi olarak gurur duyuyoruz. Başta sağlık ekibimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 54. Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. 6 Ekim'de Konya'da başlayan ve ikinci kez Dünya Turu kategorisinde koşulan turda 20 takımdan 140 sporcu mücadele etti. Euskadi takımından Eduard Prades, 6 etabın sonunda bu sene Türkiye Turu'nu kazanan sporcu oldu. Cumhurbaşkanlığı 54. Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile davetliler katıldı. Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

SÖZCÜ İBRAHİM KALIN İLE GÖRÜŞTÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gündemi değerlendirdi. Törende genel klasmanda birinciliği elde eden Eduard Prades Reverter'e ödülünü Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci, Team Katusha Alpecin ekibinden Avustralyalı Nathan Haas ise üçüncü sırada yer aldı.

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