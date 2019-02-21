DEÜ Rektörü Hotar'dan genç nüfus vurgusu

İZMİR'de, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinliğinde lise öğrencilerine seslenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, genç nüfusun Türkiye’nin önemli bir avantajı olduğunu söyledi.

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, öğrencileri hayatı başarı öyküleriyle dolu rol modellerle buluşturmak üzere hayata geçirdiği 'İlham Veren Buluşmalar' adlı söyleşilerinin ilki Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde Güzelbahçe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü Müdürü Zerrin Altunkaya Saygılı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ‘İlham Veren Buluşmalar’ adlı projenin ilk konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün, yaklaşık 80 bin öğrenci ile 8 bin akademik ve idari personeliyle, 37 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Hotar, "Umarım sizler de ileride öğrencimiz olarak aramıza katılırsanız. Kapımız herkese açık. O gün geldiğinde bizi bulun ve bugünü hatırlatın. Emin olun çok mutlu oluruz" dedi.

İYİ EĞİTİM HEDEFİ

Türkiye’nin eğitim durumuna değinen Hotar, eğitim kurumlarının en önemli yükümlülüğünün öğrencilere en iyi eğitimi vermek olduğunu vurgulayarak, "Eğitim sistemimizi anlatmaya gerek yok. Zaten siz bu sistemin içinde yaşayarak görüyorsunuz. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip. İyi eğitilen genç nüfus önemli bir avantajdır. Bu nedenle bütün kaynaklar eğitim için seferber edilmiş durumda. Bütçede en çok kaynak ayrılan bakanlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ikinci sırada yer alıyor" dedi. Eğitim sisteminin 10-15 yıl öncesine göre daha iyi bir durumda olduğunu söyleyen Rektör Hotar, velilerin okul açıldıktan 2-3 ay sonrasında kırtasiyelerde sıra bekleyip kitap aldığı zamanlardan, okulun ilk günü kitapların sırada öğrencileri beklediği zamanlara gelindiğini anlattı.

EĞİTİMLİ GENÇ NÜFUS

Genç ve dinamik nüfus yapısının Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu anlatan DEÜ Rektörü Hotar, "Küreselleşen dünyada her konuda rekabet var. Rakibimiz olan gelişmiş ülkelerde nüfus artık çok yaşlı. Genç nüfus oluşturabilmek için nüfus planlaması çalışmaları yapıyorlar. Avrupa ülkeleri ve Japonya yaşlanıyor. Nüfus üretime katılamıyor. İşgücü için göçmen sorunlarıyla uğraşıyor. İyi eğitilen genç nüfus önemli bir avantaj. Türkiye de bu avantajını kullanmak adına eğitime çok önem veriyor. Gençlerimiz eğitildikçe, iş imkanlarıyla desteklendikçe yıkılamaz bir avantaj haline geliyor" dedi.

'VERİLERİ İNCELEYİN'

Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilere üniversite ve meslek seçimi yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu ve İŞKUR’un verilerini incelemeleri tavsiyesinde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi sektörlerde işgücü ihtiyacı var, hangi sektörlerde işsizlik daha fazla, bunun iyi değerlendirilmesi gerekir. ‘Annem avukat olmamı, babam doktor olmamı istiyor, ben mühendis olmak istiyorum’ diyerek meslek seçmeyin. Türkiye’nin işgücü ihtiyacını iyi değerlendirin. Sizin yetenekleriniz, ilgi alanlarınız tabii ki önemli. Ancak sektörün durumunu da iyi değerlendirmek gerekir. Bazı fakültelere baktığınızda mezunları uzun süre iş arıyorlar. Ancak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karışlayan meslek yüksekokullarının öğrencileri ise daha mezun olmadan iş bulabiliyorlar. Örneğin; Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzun Gastronomi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz dünyaca ünlü otellerde, restoranlarda iş buluyor. Dünyanın en lüks otelleri, en lüks restoranları lezzetli bir yemek sunmadıklarında başarıya ulaşamazlar. İşte o lezzeti bizim mezunlarımız veriyor."

'YURTDIŞI KADAR İYİYİZ'

Üniversite eğitiminin yurtdışında alınmasıyla ilgili görüşü sorulan Prof. Dr. Nükhet Hotar, lisans eğitiminin yurtiçinde alındıktan sonra, yüksek lisans ve doktora gibi ileri düzey eğitimlerde yurtdışı imkanlarının değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Hotar, "Yurtdışına gittiğinizde bizim üniversitelerimizin de yurtdışı üniversitelerinden hiç de aşağı kalır yanı olmadığını göreceksiniz. Üniversitemizde Ar-Ge, Biyotıp ve Genom merkezlerimiz var. Biz buralarda yerli ilaç üretmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin, sahip olduğumuz ileri teknolojiyi kullanma imkanı var. Tabii ki belirli alanlarda önde olan merkezler var. Üniversiteleri doğru değerlendirmek gerekir" dedi.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Nükhet Hotar, katılımcılar ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI