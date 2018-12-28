DEÜ öğrencileri 21 madalya kazandı

İZMİR’de düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi kapsamındaki ‘Uluslararası Yemek Yarışması’nda 21 madalya kazanan öğrenciler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

Dünyaca ünlü mutfakların buluştuğu 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’nde düzenlenen ve İstanbul, Kıbrıs, Romanya ve Makedonya’da bulunan birçok üniversitenin katıldığı Uluslararası Yemek Yarışması’nda DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 6 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Hazırladıkları birbirinden lezzetli yemeklerle büyük bir başarıya imza atan geleceğin şef adayları, kazandıkları madalyalarla birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Prof. Dr. Hotar, madalya kazanan öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, elde edilen başarının ülke ve bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri kutlama için getirdikleri pastayı Prof. Dr. Hotar ile birlikte kesti, hatıra fotoğrafı çektirildi.

İZMİR, ()

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