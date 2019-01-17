DEÜ Hastanesi'ne ‘SPY cihazı’ bağışlandı

TÜRKİYE İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne mikrocerrahi uygulamalarında kullanılan SPY cihazı bağışladı.

İzmir’in önde gelen sağlık kuruluşlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, envanterine kazandırdığı ileri teknolojik cihazlarla, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalar yürütüyor. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne; genel cerrahiden organ nakillerine, kalp-damar cerrahisinden ortopedik cerrahiye kadar birçok alanda kullanılabilen SPY floresan görüntüleme cihazı bağışladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, "Böyle ileri teknolojilerle donatılmış bir cihazın envanterimize katılmış olması son derece önemlidir. SPY Cihazı, mikro cerrahi operasyonlarının yanı sıra tümör ve doku kanlanmasında önemli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Operasyonlardaki veriler, diğer operasyonlar ve akademik çalışmalar için önemli arşiv niteliğinde olacaktır. Vakfa ve değerli yetkililerine bu önemli bağış nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

BEKLEME SÜRESİ BİTİYOR

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan da, "Özellikle büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında SPY Cihazı önemli başarı elde ediyor. Ağır yaralanmalarda sağlam ve ölü dokuyu belirlemek 10-15 günlük bir süre alıyordu. Bu cihaz ile süre ortadan kalkıyor ve anında tespit ediliyor. Hasta ameliyattan çıkmadan yeniden müdahale etme şansı oluyor. Bu yöntem, karanlık yolda ilerleyen cerrahın elinde bir fener niteliğinde oluyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bağış protokolü imzalandı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

İZMİR, ()

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