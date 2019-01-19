DEÜ'de yemek israfını önleyecek uygulama

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) yeni hayata geçirilen sistem sayesinde akademik ve idari personel ile öğrenciler, istedikleri günün mönüsünü internet ortamından yükleyebilecek. Bu sayede üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na mutfaklarında hem daha kesin sayıda yemek hazırlanması sağlanacak hem de yemek israfının önüne geçilecek.

Her gün binlerce mensubuna yemek hizmeti veren Dokuz Eylül Üniversitesi, yemekhanelerindeki kart yükleme sistemini yeniledi. Uygulama sayesinde öğrenci ve personelin mönüsünü beğendiği günün yüklemesini yapabileceğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni sistemle olası aksaklıkların önüne geçmeyi hedeflediklerini; üniversitede gıda israfına izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun örnek bir çalışma olduğunu dil egetiren Rektörü Hotar, yeni sistemin 21 Ocak 2019 tarihi itibariyle hizmete açılacağını; bir hafta sonraki yemek listesinden kartlara dolum yapılmaya başlanacağını kaydetti. Kamuda tasarruf ilkesine uygun olarak hayata geçirilen yeni sistemin tasarruf sağlayacağını kaydeden Rektör Hotar, "Biz, 85 bin mensubu olan son derece büyük bir aileyiz. Kendi bünyemizde yer alan ve gıda standartlarına uygun olarak üretim yapan mutfaklarımızda her gün binlerce kişilik yemek hazırlıyoruz. Bu çok önemli bir iş ve her aşamasının çok iyi planlanması gerekiyor. Bu sistem sayesinde yemeklere olan talebi önceden gördüğümüz için daha net bir üretim planlaması yapacağız. Böylece gereksiz satın almaların da önüne geçeceğiz" dedi.

GIDA ISRAFI OLMAYACAK

Hazırlanan yemek listesinin internet ortamında görüleceğini ve kişinin istediği günün mönüsünü seçerek bunu kartına yükleyebileceğini bildiren Rektör Hotar, "Mensuplarımız diledikleri mönüyü internet üzerinden kartlarına yükleyebilecek. Bir süre önce kredi yüklemesinin kredi kartı yoluyla yapılmasını da sağladık. Böylece mensuplarımız hem kart yüklemelerini yapacaklar hem de mönüsünü beğendikleri günü seçebilecekler. Gıda israfını önleyecek sistem hayırlı olsun" diye konuştu.

İZMİR, ()

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