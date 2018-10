DEÜ'de kongre ve konferanslara devam

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) İzmir'de yıl boyunca düzenlediği kongre ve konferanslara devam ediyor. Ekim ayının ilk haftasında kadın sorunları ve meslek hastalıklarını konu alan iki kongre gerçekleştiren DEÜ, 8-14 Ekim tarihleri arasında Uluslararası ASMOSIA Konferansı'na, 10-12 Ekim tarihleri arasında ise Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, düzenlediği kongre ve konferanslarla İzmir ve Türkiye'nin bilim, sanat, kültür ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. DEÜ'nün etkinliklerine bilim insanlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri de katılım gösteriyor. 4-5 Ekim tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) tarafından düzenlenen Kadın Konferansı'nda kadın sorunları masaya yatılırken, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Meslek Hastalıkları Kongresi'ne ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada, iş güvenliği ve meslek hastalıklarını önemsediklerini, bu kongrenin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise konuşması sırasında Binali Yıldırım'dan İzmir'de bir meslek hastalıkları hastanesinin yapılması sözünü aldı.

DOĞALTAŞIN AKADEMİK ZİRVESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi bunun yanında kültür-sanat faaliyetlerine ve üretime de destek veriyor. Türkiye'nin en önemli tarihi ören yerlerinin bulunduğu İzmir'in üniversitesi olmanın sorumluluyla hareket eden DEÜ, 1988 yılından beri her 3 yılda bir olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde düzenlenen ASMOSIA-Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity (Antik Dönemde Kullanılan Mermerler ve Diğer Taşlar) kongresinin 12'incisine ev sahipliği yapıyor. 8 Ekim Pazartesi günü başlayan Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün ortak katkıları ile gerçekleştirilen kongrede doğal taşların dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşmacılar söz alacak. Yabancı katılımcıların yoğun olduğu konferans sanatı, jelojiyi ve arkeolojiyi bir araya getirerek multidisipliner arası bilgi paylaşımı yapılacak.

VII. ULUSLARARASI TEKNİK TEKSTİLLER KONGRESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nün 2002 yılından bu yana düzenlediği VII. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi ise 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teknik tekstiller alanındaki ulusal ve uluslararası uzman ve araştırmacılar ile yurt içi ve yurt dışından üretici, tüketici ve yatırımcılar olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin bir araya getirilmesi planlanan kongrede, yerli üreticiyi yeni teknolojilerle ilk elden buluşturacak, yerli teknolojinin de dünyaya açılmasıyla sektörün küreselleşen dünyadaki yerini almasının sağlanması amaçlanıyor.

BİLİMİN MERKEZİ BİR ÜNİVERSİTE

Kongre ve fuarlar kenti İzmir'de bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çeken Rektör Hotar, "Güzel kentimizin kongre, sempozyum ve niş fuarlarla ülkemiz açısından üstlendiği misyonun farkındayız. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan bu faaliyetlere üniversite olarak değer katmak, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu amaçla bilim dünyasına yeni platformlar sunmaya ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını sağlayacak kongre, sempozyum ve bilimsel etkinlikleri düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Akademik eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmaların tanınmasına; birey ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların gerçekleştirilmesine, bilimin merkezi bir üniversite olarak öncülük ediyoruz. Bu sayede adını İzmir'in kurtuluşundan alan kurumumuz, bilimsel faaliyetlerle ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine destek olmaya; İzmir'in gelecek vizyonuna değer katmaya devam ediyor" dedi.

BİLGİ TOPLUMU VURGUSU

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin paydaşları ile birlikte düzenlediği etkinliklerin; yürüttüğü çalışmaların kendilerini daha da motive ettiğini kaydeden Rektör Hotar, "Bu girişimler, tarafların yer aldığı; etkileşimde olduğu ve değer sağladığı bir süreci ifade ediyor. Dolayısıyla bilgi toplumuna giden yolda harcanan emek, sarf edilen çaba bizleri daha iyisini yapmak için motive ediyor; bize güç ve cesaret kazandırıyor. Üniversite olarak bizler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünü yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

