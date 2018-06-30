DEÜ'de dereceye giren mezunlara plaket

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından derece ile mezun olan öğrenciler, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle plaketlerini aldı.

DEÜ fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından derece ile mezun olmaya hak kazanan öğrencileri bir araya getiren ortak mezuniyet törenine İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Yiğit ile dekanlar, enstitü müdürleri ve mezun yakınları katıldı. Törende dereceye giren mezunlara plaket ve hediyelerini veren Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ'nün Türkiye'nin en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olarak 36 yıldır ülkeye, bilim dünyasına ve insanlığa hizmet etmek için çalıştığını söyledi. Çelik, "Gerçekten takdir edilecek yükseklikte puanlarla mezun oldunuz. Not ortalamanızdaki başarınız, sizlerin gelecekte çok daha başarılı çalışmalar yapacağınıza dair bizlere ipuçları zaten veriyor. Bu noktada eğer ki; bilimle ilgilenmeyi düşünüyorsanız; bıkmadan, usanmadan kaldığınız yerden devam etmenizi öneririz. Sonuçta bilim insanı olmak, ayrı bir özveri ve disiplin gerektiriyor. Bu özelliklere sahip olmanız, bilim dünyamıza her zaman değer katacaktır" dedi.

"CESUR OLUN"

"Başkasının ayak izini takip edenler sadece o kişinin varmak istediği yere kadar gidebilir" diyen Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı olanı yapın; özgün olun. Kendi mutluluğunuz için çalışın ama ülkeniz ve ailenize faydalı olun. Aziz Sancar gibi bilimi önceleyen birisi olmaya gayret edin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi milletine samimiyetle hizmet etmeye çalışın. Onlar beklenmedik zamanda beklenmedik kararlar alabilen insanlardı. Bunu unutmayın. Kendinize her zaman güvenin. Bilimle ilgilenmeyi düşünüyorsanız; bıkmadan, usanmadan kaldığınız yerden devam etmenizi öneriyorum. Şunu unutmayın ki doğruluk ve samimiyetle yapılan her işin eninde sonunda mükâfatı olur. Hata yapmaktan hiç korkmayın, cesur davranın."

Törende ayrıca DEÜ Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı Mihdiye Taşçı da mezunlara başarılar dilerken, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İZMİR, ()

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