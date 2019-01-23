DEÜ'de çocuk ve animasyon filmleri oynatılacak

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nin (DESEM) sinema salonlarında sömestr tatili boyunca çocuk ve animasyon filmleri oynatılacak.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenilenen sinema salonlarında yarıyıl tatil armağanı olarak ilk defa animasyon filmleri oynatılacağını söyledi. DEÜ Rektörlük yerleşkesinde bulunan DESEM Sineması 2002'de gösterimlere başladı. 17 yıldır kesintisiz hizmet veren DESEM Sinemaları'nın bu yıl ilk kez, sömestr tatili boyunca çocuklara hizmet vereceği açıklandı. Genelde Türk ve Avrupa sinemasının örneklerinin gösterimde olduğu sinemalarda, animasyon filmleri oynatılacak. Sömestr tatili boyunca 2 ayrı film oynatılacak. 7'şer gün gösterilecek filmler için günde 3 seans (12.00 - 14.30 - 16.45) gerçekleştiriliyor. DESEM'de 26 Ocak'ta ikinci film gösterime girecek.

İZMİR, ()

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