DEÜ'de akademisyenler için kutlama töreni

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 2009 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen 'Atananlar-Yükselenler Ödül Töreni' çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Dr. öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanan toplam 161 akademik personelin rozetlerinin verildiği törende, DEÜ'nün, Türkiye'nin yükseköğretim markalarından biri olarak 37 yıldır başarı ve gururla hizmet ettiği ifade edildi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemizin bugünlere gelmesindeki en büyük pay mensuplarımızın özverili çalışmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle kurumumuza emeği geçen; aramızda olsun ya da olmasın Dokuz Eylül'e gönül veren tüm mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin üniversitemizin dokunduğu; yol gösterdiği; umut olduğu; doğrudan ya da dolaylı şekilde bağ kurduğu birisini mutlaka görürsünüz. Dolayısıyla haklarınızın ve emeklerinizin karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz" dedi.

2019, YATIRIM YILI OLACAK

Göreve geldikleri günden bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Yeri geldi Meslek Hastanemizi Kurmak için ilk adımı attık yeri geldi yeni bölümlerin açılmasını sağladık. Hastanemizdeki birçok soruna müdahale ederek öncelik verdiğimiz alanlarda çalışmalarımızı hızla tamamladık. Palyatif Bakım Merkezinden sanal müzeye kadar birçok projenin temellerini sadece 5 ayda attık. Şimdi yeni bir şey söyleme zamanı geldi. Bizler, 2019'u yatırım yılı olarak görüyoruz. Mensuplarımızı ve özellikle akademisyenlerimizi doğrudan ilgilendiren birçok konuda muazzam işlere elbirliğiyle imza atacağız. Üniversitemizi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek çalışmalara öncülük edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından atanan ve yükselen akademik personele rozetleri takdim edildi. Etkinliğin sonunda aile fotoğrafı çekildi.

İZMİR, ()

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