DEÜ Acil Servis yolu düzenlendi

İZMİR'de, günde binlerce hastanın tedavi edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ndeki araç trafiği yoğunluğu, yapılan düzenlemelerle azaldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, otoparkların acil servis yolunda bulunan girişleri kapatılarak, yeni girişler açıldı. Günde yaklaşık 50 ambulans ve yüzlerce binek aracın kullandığı acil servis yolundaki trafik akışı, yeni düzenleme ile rahatlatıldı. Otopark girişleri ise yerleşke içerisinde trafik akışın daha düşük olduğu poliklinikler bölgesine alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Acil Servise günde onlarca ambulans ve aracın giriş yaptığını söyledi. Rektör Hotar, "Bir hayat kurtarırken hızlı olmak ve vakit kaybetmemek ilk müdahalenin en önemli hususlarındandır. Etkin bir ilk müdahalenin olmazsa olmazı, hastaneye hemen intikal etmektir. Bu noktadan hareketle acil servisimizin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla önemli bir düzenlemeye gittik. Çocuk ve yetişkin acil girişlerinin bulunduğu ve günde en az 50 ambulans ve yüzlerce binek aracın giriş yaptığı üniversite hastanemizin Acil Servisi yolu üzerindeki iki taraflı otopark girişlerimizi iptal ederek, giriş ve çıkışları rahatlattık. Bu düzenleme ile acil servisteki trafik yoğunluğu yüzde 80 rahatladı. Bu durum ile artık acil girişlerinde ambulansların ve hastaların beklemesi söz konusu olmayacak. İlk müdahale daha hızlı ve etkin şekilde yapılacak" dedi.

İZMİR, ()

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