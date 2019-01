Destici: Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz

ANKARA, ()- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatanımız, milletimiz, namusumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz için en yüksek riskleri göze alabilecek raddede kadrolara sahip olan bizler, Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz. Bu gerçeği biliyor, bu şuurla siyaset yapıyoruz" dedi.

BBP Lideri Destici, partisinin 26’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Büyük Birlik Partisi’nin içeriden ve dışarıdan amatör bir siyasi oluşum kimliğine büründürülmek istenildiğini ifade eden Destici, "Tüm bu olumsuz şartlar içinde dahi imkânsız sanılan işleri ve işleyişleri, reel politiğin tüm olumsuz dayatmalarına rağmen başardı. Her türlü tezgâhı, sahnelenen her çeşit oyunu ve en önemlisi kurulan tuzakları, ‘tuzak kuranların en hayırlısı olan’ yüce Allah’ın izni ve yardımıyla bozdu" diye konuştu.

'ÇAĞRIMIZ HERKESEDİR'

29 Ocak 1993 tarihinin bir siyasi partinin kuruluş yıldönümünden öte anlamlar taşıyan bir tarih olduğunu savunan Destici, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi, ülkemiz siyasi tarihinin en önemli köşe başı ve kilit taşlarından biridir. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür sada ile haykıran ve hakikatin hatırana siyaset üretmeye gayret eden samimi insanların meydana çıkış tarihidir. 26 yıl önce olduğu gibi bugünde, yılmadan ve usanmadan aynı şeyi söylüyoruz. Çağrımız herkesedir. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana olan, bu aziz Türkiye’mizi aziz Türk Milletini seven herkese. Bu milletin inancına, tarihine, kültürüne, kimliğine saygı duyan, dürüst, çalışkan, bilgili olan herkese."

'HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANLARDAN OLMAYACAĞIZ'

"Büyük Birlik ideali için yapamayacağımız şey ödeyemeyeceğimiz bedel yoktur" diyen Destici, "Bu toprağın tarihine, halkına, bu halkın imanına, kültürüne, kimliğine sahip çıkacağız. Umudumuz korkularımıza, sevgimiz nefretimize galip gelecek. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Sabredenlerden olacağız. Lakin asla zulme boyun eğmeyeceğiz. Bizler Hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaya çalışacağız. Çünkü vatanımız, milletimiz, namusumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz için en yüksek riskleri göze alabilecek raddede kadrolara sahip olan bizler, Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz. Bu gerçeği biliyor, bu şuurla siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.