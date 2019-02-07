Destici: Şincang değil Doğu Türkistan

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir Türk'ün orayı Şincang olarak kabul etmediğini ve orayı Doğu Türkistan ismiyle kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen 'Doğu Türkistan Gulca Katliamı ve Ceza Kampları' konulu panelde Prof. Dr. Hale Şıvgın, Prof. Dr. Alimcan İnayet, Prof. Dr. Abdurreşid Celil Karluk ve Doç Dr. Erkin Emet, sunum yaptı. Panele katılan BBP lideri Destici, yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin Doğu Türkistan halkına uyguladığı baskının son dönemde arttığını söyledi. Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra bölgeye kazanılmış yeni topraklar anlamına gelen 'Şincang' isminin verildiğini ifade eden Destici, "Ben, hiçbir Türk'ün orayı Şincang olarak kabul etmediğini ve orayı Doğu Türkistan ismiyle kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Çin'in toprak bütünlüğü Doğu Türkistan sınırları dışında başlar. Biz, Doğu Türkistan'ı da içine alan bir Çin toprak bütünlüğünü kabul edemeyiz" diye konuştu.

'HER MİLLETİN BAĞIMSIZ YAŞAMA HAKKI VARDIR'

Zulmün sona ermesi gerektiğini söyleyen Destici, şunları söyledi:

"Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticari hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım. Doğu Türkistan'da zulüm var mıdır, yok mudur? Zulüm vardır ve devam ettiği sürece biz susmayacağız ve bitmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Fikri ıslahat çalışmaları adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz kamplara kapatılmışlar. Fikri soykırıma tabi tutuluyorlar. Kimliklerinden, kültürlerinden, inançlarından vazgeçmeyenler ya ağır işkencelere tabi tutuluyorlar, ya da kurşuna diziliyorlar, ya da Çin'in farklı bölgelerine sürülerek kaybediliyorlar, yok ediliyorlar. Bunu herkes duysun. Her milletin bağımsız yaşama hakkı vardır."

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