Destici'den EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette, Eskişehir'e, Sivrihisar'ın kurtuluşu töreni kutlaması için geldiğini, bu vesileyle de odaları ve kurumları ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyleyen Destici, EOSB'yi daha geniş zamanla tekrar ziyaret etmek istediğini belirtti. Genel Başkan Destici, Başkan Küpeli'nin plan ve projelerinin Eskişehir'e faydalı olacağına inandığını, yerli ve milli çalışmaları her zaman desteklediğini ifade etti. Ziyaretinden dolayı Destici'ye memnuniyetini dile getiren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, göreve geldikten sonra yaptığı projeler, yapım aşamasında olan ve planlanan projeler, mesleki eğitim konusundaki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli ayrıca, KOBİ'lerin içinde bulunduğu finansal durumla ilgili kısa sürede uygun finansal modellerin sunulması ve OSB'nin sorunlarına yönelik çözüm talebinde bulundu. Başkan Küpeli, Destici'nin hem hemşerimiz hem de milletvekilimiz olduğunu belirterek "Eskişehir'de 7 değil 8 milletvekilimiz var, sizin destekleriniz bizim için önemli" dedi.

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