DESKİ'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde, yangın ve deprem konusunda bilgi ve birikimlerinin artması ve herhangi bir afet karşısında hazır olunması için tatbikat yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 ekiplerinin katılımı ile gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. DESKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan acil durum tatbikatına bütün personel de katıldı. Temel afet bilinci, hafif arama kurtarma ve acil durumlarda yaralı taşıma usulleri, bina tahliyesi, başlangıç yangınlarda müdahale eğitimi konularında tüm personele eğitim verildi. Tatbikat senaryosunda, 7 şiddetinde 28 saniye süren bir deprem ve ardından binanın 6. ve 10. katlarında çıkan yangın olayları konu edilirken, acil durum müdahale ekipleri olay yerine ulaşana kadar hafif yaralılara DESKİ kurtarma ekipleri müdahale etti. 6. ve 10. katlardaki yangınlara itfaiye ekipleri, deprem sırasında enkaz altında kalan yaralılara ise AFAD ve UMKE ekipleri müdahalede ederek, binadan tahliyelerini sağladı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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