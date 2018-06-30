Dervişoğlu'ndan teşkilata teşekkür turu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, parti teşkilatına teşekkür turuna çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes, Buca, Selçuk, Torbalı, Balçova'da partililerle bir araya geldi. Dervişoğlu, AK Parti iktidarının siyasette yeni kutuplaşmalar yarattığını belirterek, "Bu bardağın boş tarafı, bir de dolu tarafı var. Çok kısa bir süre önce kurulduk. Kurulduğumuz andan itibaren dar takvim içinde yaşanmış bir sürü olumsuzlukla karşı karşıya kaldık. Kongre istediler onu yaptık. Siyaset yapmaya vakit bulamadık. Sonra, baskın bir seçim olma özelliğiyle kendini hissettiren 24 Haziran seçimleriyle karşı karşıya kaldık. Seçim sisteminde yapılan değişikliğe bağlı olarak 'Millet İttifakı', 'Cumhur İttifakı' olarak kutuplaşma yaratıldı, onun bir tarafında bulunduk. Daha sonra Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla bu sefer toplum bir sağ-sol kutuplaşmasına doğru sürüklendi. 'Kürtler Meral Akşener'e oy verir mi' sorusunu güncellenerek Kürt-Türk kutuplaşması yaratıldı. Bunların hepsi, özellikle İzmir'de bizi siyaseten çok etkiledi" dedi.

"8 AY ÖNCE HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"8 ay önce hiçbir şeyimiz yoktu. Parti binalarımız, üyelerimiz, milletvekillerimiz yoktu. Şimdi binalarımız da üyelerimiz de milletvekillerimiz de var. Parlamento grubumuz var. Seçimde gösterdiğimiz başarı çerçevesinde bir bütçemiz de olacak. Türk milleti imece usulü iş yapmayı unutmuştu. Kendi imkanlarımızla, gücümüzle, sosyal çevremizle el birliği yaparak, kısacası imece usulüyle partimizi kurduk. İnşallah daha güzel şeyleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bütün bu imkansızlıklara rağmen elde edilmiş bu kıymet, partililerimizin başarısını ifade ediyor. Kimse moral bozukluğuna kapılmasın. Oyumuz bu değildi."

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI