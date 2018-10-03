Ders için gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

GAZİANTEP Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp Kurumu’nda cenazenin yakınlarının durumuna dayanamayarak gözyaşlarına boğuldular.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Adli Tıp dersi kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda ceset incelemesi yapmak için yaklaşık 100 öğrenci geldi. Cesedi inceledikten sonra dışarıya çıkan öğrenciler inceledikleri cesedin yakınlarını dışarıda sinir krizi geçirdiklerini görünce yardım etti. Cenaze yakınlarının bu durumunu gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler cenaze yakınlarının çocuklarıyla yakından ilgilendi.

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