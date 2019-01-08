Dernekten kaymakam ve başkana ziyaret

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - ISPARTA'da kurulan Isparta Dinar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyeti Dinar'da Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Saffet Acar ile çeşitli kurumları ziyaret ederek, faaliyetlerini aktardı.

Isparta'da faaliyet gösteren Isparta Dinar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Celalettin Gürdal ve kurucu üyelerden oluşan heyet, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'yı ziyaret etti. Kurdukları derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini anlatan heyet, Isparta'daki Dinarlı hemşehrilerinin sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde çözmek için dernek kurduklarını aktardı.

Kaymakam Selami Kapankaya, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederken, derneklerin çok önemli sivil toplum örgütleri olduğunu ve kuruluş amaçları için hizmet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Heyet daha sonra Belediye Başkanı Saffet Acar'ı da makamında ziyaret etti. Başkan Saffet Acar, "Isparta'da böyle bir derneğin kurulması bizleri gururlandırdı ve kim Dinarlı kimliği taşıyorsa gerekli desteği vermelidir. Sizler çok iyi bir yolda ilerliyorsunuz. Isparta'da yaşayan Dinarlı hemşehrilerimizin sorunlarını, isteklerini bizlere iletebilirsiniz" dedi.

Dernek heyeti Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel, Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Can Bekle, Dinar Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü ve iş insanı Veysel Topcu'ya da ziyaretlerde bulundu.

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