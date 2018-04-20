Derneklere beyanname uyarısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Kaymakamı Mustafa Yiğit, derneklerin, 30 Nisan 2018 tarihine kadar geçen yıla ait beyannamelerini vermeleri gerektiğini, aksi takdirde cezalı duruma düşecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19'uncu maddesine göre derneklerin, yılsonu itibariyle faaliyetlerini ve gelir gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannameyi mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olduklarını belirtti. İşlemlerin www. dernekler.gov.tr adresinden DERBİS şifreleri ile sisteme veri girişi yaparak veya kaymakamlığa elden teslim ederek bildirim yapılması gerektiğini kaydeden Kaymakam Yiğit, "Beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak veren dernekler 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32/j maddesi gereği yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacak olup, beyanname vermeyen dernek yöneticilerine bin 46 TL idari para cezası uygulanacak. Derneklerimizin herhangi bir idari yaptırımın uygulanmaması için 2017 yılına ait beyannamelerin verilmesi gerekmektedir" dedi.

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