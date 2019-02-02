Derneklerden fiyat artışı tepkisi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Ziraat Odası ve Hal Komisyoncuları Derneği başkan ve yöneticileri sebze fiyatlarındaki artışın nedeninin üretici olarak gösterildiğini belirterek, buna tepki gösterdi.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Demre Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Fahri Duran ve Demre Ziraat Odası yöneticileri, sebze fiyatlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan iki başkan, son günlerde sebze fiyatlarında yaşanan artışın nedenlerini anlattı.

Sebze fiyatlarının yüksek olduğunu kabul ettiklerini ancak çiftçinin girdisi olan fiyatların yüksekliğinin hiç konuşulmadığını vurgulayan başkanlar, gübre fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 60 ile yüzde 100 arasında artış olduğuna işaret etti. Geçen yıl 150 lira olan damlama gübrenin 320 liraya, sera ipinin kilosunun 13 liradan 32 liraya, bit pas ilacının 100 liradan 270 liraya, plastik örtünün kilosunun 8-9 liradan 14-16 liraya, ısıtmada kullanılan kömürün çuvalının 19 liradan 35 liraya, bir dönüm domatesin maliyetinin işçilik hariç 8-10 bin liradan 13- 15 bin liraya yükseldiğine dikkati çeken başkanlar, aşırı soğuk ve sürekli yağış nedeniyle de şu anda rekoltenin yüzde 50 oranında düştüğünü kaydetti.

Ürünün az olması, ihracat ve artan talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirten başkanlar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu biz de görüyoruz. Ancak çiftçinin geliri geçen yıla göre artmadı. Çünkü üretim düştü. Biz de tüketicinin ucuz sebze ve meyve yemesini isteriz. Ancak bu girdilerle, düşen üretimle çiftçi nasıl ucuz üretim yapacak? Kamuoyu sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini konuşuyor. Niye girdi fiyatlarının yüksekliği tartışılmıyor? Niye bunu yetkililer dile getirmiyor? Sürekli bizlerin günah keçisi yapılması, çiftçileri derinden yaralıyor. Evet tüketicinin sorunları konuşulsun ama üreticinin sorunları da konuşulsun. Fiyat artışlarının nedeni, herkes bilmelidir ki artan girdi maliyetleri, düşen üretimdir. Artan mazot fiyatıdır. Üretim gereği gibi desteklenmeden, girdi fiyatları düşmeden, üretim artırılmadan bu fiyatların düşmeyeceğini herkes bilmeli. Herkes Türk çiftçisini günah keçisi olarak görmemeli. Yetkiler de bu gerçeği bilmeli."

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