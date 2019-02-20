Dernek yönetiminden Başkan Acar'a ziyaret

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi yönetimi Belediye Başkanı Saffet Acar'ı ziyaret etti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şube Başkanı Aynur Toker ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Saffet Acar'a makamında ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Aynur Toker, belediye olarak kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Başkan Acar'a teşekkür ederken, "Her zaman yanımızdaydınız, sadece belediye başkanı olarak değil, Saffet Acar ve Acarlar olarak da hep destekçimizdiniz" dedi.

Belediye Başkanı Saffet Acar da derneği ve yönetimi tebrik ederek, "Bu işler gönül işi özveri işi. Gönüllülük işlerine dayanan işler zor işlerdir. 43 yıl az değil. Sizler güzel bir şey yapıyorsunuz bizler de size destek olmaya çalışıyoruz. Sizler zoru başarıyorsunuz. 43 yıl ayakta durmanız küçük Dinar gibi ilçede büyük başarıdır" dedi.

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