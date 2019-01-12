Dernek başkanı yaşamını yitirdi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA İmam Hatipliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Bayram Çiftçi (80) yaşamını yitirdi.
Kumluca İmam Hatipliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Bayram Çiftçi, uzun süredir tedavi gördüğü bağırsak kanseri nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. Bayram Çiftçi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mahallesi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Tekdemir, İmam Hatip Lisesi'nde idarecilik yapmış isimler, eski belediye başkanları ve sevenleri katıldı.
FOTOĞRAFLI