Deri sektörüne Shoexpo desteği

İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Leather&More- Deri ve Deri Giyim Fuarı, 43. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'yla aynı tarihlerde gerçekleştirilerek iki sektörün güç birliği yapması sağlanacak. Shoexpo gibi tanınan bir fuarla eşzamanlı yapılacak olan fuar ihracatçıların beklentisini de yükseltti.

24-28 Nisan tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek üç fuar ayakkabı, moda ve tekstil sektörlerini fuarizmir'de buluşturmaya hazırlanıyor. 24 - 27 Nisan tarihleri arasında bu yıl 43'üncü kez gerçekleşecek Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Giyim Fuarı ve 26 - 28 Nisan'da yapılacak Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı yabancı alıcılar ile katılımcıları bir araya getirecek. Yurt dışından gelecek alıcılar ile katılımcıların ikili görüşmeler yapabilme olanağı bulacağı sürecin, yıl boyunca imzalanacak yeni anlaşmalara katkı sağlaması bekleniyor. Böylece hem kent ekonomisinin gelişimine hem de ihracatta yaşanan yükselişe destek olunması hedefleniyor.

GALİKO: İHRACAT İÇİN BİR BASAMAK

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, fuarların tanıtımda en önemli fırsat olduğunu vurgulayarak, "Üretici ile alıcı ve satıcı fuarlarda karşı karşıya gelir. Rusya ile olan siyasi sıkıntılar aşıldıktan sonra deri sektörü müthiş bir çıkartma yapmıştır. Ayakkabı sektörü, yavaş yavaş dünya pazarında önemli bir rol alması gerektiğini idrak etti, karşılığını da görüyor. Ayakkabıcılar bu sene sonunda bana göre 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacaklar. Bu fuarlar, İzmir ve civarındaki üreticilerin ihracata yönelik çalışmalarının da bir basamağı olabilir" dedi.

ATA: "HEDEF 100 MİLYON DOLAR"

İzmir Ayakkabı İmalatçıları Satıcıları ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata ise ayakkabı sektöründeki ihracat artışına dikkat çekerek, "İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te ayakkabı konusunda müthiş derecede ihracat artışı var. Rusya'ya gönderilen ayakkabıda da geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 188 artış var. Fuarların ciddi şekilde faydası var. İthal ayakkabının ek vergilerle önünün kesilmesi, yurt içindeki üreticiyi ihracata yöneltti. Biz İzmir olarak hep hedeflerimizi yüksek tuttuk. Shoexpo ile birlikte İzmir'de sıçrama kaydedildi. Hedefimiz daha yüksek ihracat rakamlarını yakalamak. İzmir olarak 100 milyon doların üzerinde ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.

HANOĞLU: "EKTİKLERİMİZİ BİÇMEYE BAŞLADIK"

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Faruk Hanoğlu da, "Fuar olmazsa olmaz. Fuarlar mihenk taşıdır. Fuarlarda tanıtım yapıyoruz, insanları çağırıyoruz. Ekonomi Bakanlığı'nın UR-GE projesi kapsamında 700 - 800 firmayı şehrimize getiriyoruz. Hem şehrimizi hem sektörümüzü tanıtıyoruz. Ektiklerimizi biçmeye başlıyoruz. Hedefimiz yıllık 5 milyar dolar Türkiye'nin ayakkabı ihracatı yapması. Bunu yaparız diye inanıyorum. Ancak sorunlarımızın da çözülmesi gerekiyor" dedi

EN BÜYÜK ARTIŞ AYAKKABIDA

Deri ve deri mamulleri sektörü, yılın ilk iki ayında ihracatta yaptığı atakla dikkat çekiyor. 2018 yılının başında sektörde büyük bir artış yaşandı. 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 365.2 milyon dolara yakın gerçekleşen ihracat oranları, 2018 yılının aynı aylarında yüzde 22'lik artışla 443.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Deri ve deri mamullerinin alt dallarında ise en büyük artış ayakkabı sektöründe yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ocak - Mart döneminde 221.8 milyon dolar civarında olan ihracat, yüzde 27'lik artışla 280.7 milyon dolara yükseldi. İkinci olarak ise deri ve deri post geldi. Deri ve deri post ihracatı, yüzde 20'lik artışla 53.8 milyon dolardan 64.4 milyon dolara çıktı. Deri konfeksiyon ve saraciyede de artış yaşandı.

RUSYA AYAKKABIDA İLK SIRADA

Türkiye Deri ve Deri Mamullerinde ilk üç ayda en çok ihracat yapılan ülke geçen yıl da ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu oldu. Geçen sene aynı döneminde Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 98 arttı. 2017 yılında 36.5 milyon dolar olan ihracat, bu yıl 72b2 milyon dolara kadar çıktı. Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatı da yüzde 187 gibi büyük bir oranda artarak 52.9 milyon dolar seviyesine geldi. Avrupa ülkelerinden İspanya'yla ayakkabı ihracat oranları yüzde 77, Almanya ile ise ilk üç ay için yüzde 57 üzerinde artış kaydedildi.

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