Deri sektörü ikinci kez fuarizmir'de buluşuyor

İZFAŞ tarafından ilk kez 2018'de düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın ikincisi, 22 - 24 Ocak tarihleri arasında IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile birlikte gerçekleşecek.

Leather & More - 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, İzmir'i derinin merkezi yaparak, 2019 yılında hem ülke hem de İzmir'in ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor. Deri sektöründe büyük bir boşluğu kapatmak amacıyla 2018'de ilk kez düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, bu yıl da yoluna büyüyerek devam edecek. 13. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile fuarizmir'de eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan Leather & More - 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, 22 - 24 Ocak 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek. Fuarla birlikte üç gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. fuarizmir C Holü'nde düzenlenecek fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri yer alacak.

1,7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye'nin deri konfeksiyon üretiminin yüzde 50'ye yakın dilimini gerçekleştiren İzmir'de düzenlenen fuarla birlikte üreticilerin 2019'a umutla girmesi hedefleniyor. 2018 ihracat verileri ihracatçı ve üreticinin gelecek yıla umutla bakmasını sağlıyor. 2018 yılında 2017 yılı ile karşılaştırıldığında tüm sektörlerdeki toplam ihracatta artış yaşanırken, durum deri sektörüne de yansıdı. Deri ve deri mamulleri ihracatı 2018 yılında yüzde 10'luk ihracat artışıyla 1 milyar 667 milyon dolara ulaştı. Türkiye deri ve deri mamullerinde en çok ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu olurken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33 oranında artarak 229 milyon dolar seviyesine geldi. Almanya'ya 114 milyon dolar, yine en önemli pazarlarımızdan olan İtalya'ya yüzde 32 gibi yüksek bir artış kaydedilerek 104 milyon dolar ihracat yapıldı.

ZANDAR: FUARLARIN İHRACATA KATKISI TARTIŞILAMAZ

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Fuarlar, doğru müşteri ve üreticiyi bir araya getirdiği sürece ihracata katkısı tartışılamaz. İZFAŞ'ın yapacağı Leather & More Fuarı İzmir ve deri sektörü için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Amaç doğru alıcıları İzmir'in deri konfeksiyon ve saraciye üreticileri ile buluşturabilmek. Biz Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği olarak fuara alıcıları davet etme konusunda çalışma başlattık" diye konuştu.

Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Yunanistan, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Montenegro ve Fransa'dan 30 civarında büyük ithalatçının katılacağı 'alım heyeti organizasyonu'na katkı sağladıklarını anlatan Zandar, şöyle devam etti:

"Fuarın tanıtımı, devamlılığını sağlar. 2019'dan itibaren bu fuarın yurt dışı tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Organize ettiğimiz milli katılım fuarlarında veya gerekli mecralarda bulunmasını sağlayacağız. Bunun yanında deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimiz için planladığımız yurt dışı B2B heyet organizasyonumuz 2019'da yapılacak. Hedef olarak gösterilen Benelüks ülkelerine gidip oradaki alıcılar ile görüşmeleri sağlayacağız."

