Dergi çalışanları 12'nci yılını kutladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da sağlık, estetik, moda, magazin, alışveriş, iş dünyası ve seyahat sektörlerinin nabzını tutan InCity dergisi, kuruluşunun 12'nci yılını kutladı.

InCity dergisinin 12'nci kuruluş yıldönümü düzenlenen gecede kutlandı. Dergi yönetimi, haber merkezi ve yazarlarının bir araya geldiği kutlama yemeği aynı zamanda yılbaşı eğlencesine de ev sahipliği yaptı. Gecede, dergi çalışanları ve yazarlar 12'nci yıl pastasını kesti. Kutlamanın açılış konuşmasını yapan derginin imtiyaz sahibi Güldal Siğinç, emeği geçerlere teşekkür etti. 12 yıl önce heyecanla çıktığı yolda ekibiyle emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini belirten Siğinç, "Ekibim başta olmak üzere bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımın emeğini göz ardı etmem mümkün değil. Görsel Yönetmen Kürşat Şahin, Yazı İşleri Müdürü Murat Yılmaz, Sosyal Medya Sorumlusu Gülcan Halepli ve İçerik Danışmanı Ayşen Ovalı Binbir ile güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Gecede, katılımcılara teşekkür plaketleri verildi. Hatıra fotoğraflarının çekildiği kutlama, geç saatlere kadar sürdü.

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