Depresyonla ilgili çalışma birincilik ödülü getirdi

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Sinan Çavun’un Mutluluk Hormonu’nun depresyonla ilişkisi hakkındaki çalışması ‘Doktorclub Awards’ tarafından verilen ‘2018 Yılının Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması’ ödülünü getirdi.

Ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının üye olduğu web sitesinin 17 kategoride verdiği ‘Doktorclub Awards 2018’ ödülleri belli oldu. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun, ‘Mutluluk hormonu’ olarak bilinen ‘B-endorfin’in yıkımı sırasında ortaya çıkan ve vücutta sentez edilebilen (Glycyl-glutamine) Gly-Gln'in depresyon tedavisindeki etkinliğini kanıtladığı çalışma ile ‘Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması’ dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Toplam 15 bin hekim üyenin oyları ile ödülü alan Çavun, ödülünü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu’ndan aldı. Çavun, törende yaptığı konuşmada, çağımızın en büyük vebası olarak tanımlanan depresyona bir umut olabilmek adına 10 yıldır çalışmaların devam ettiğini, deney hayvanları aşamasının tamamlandığını belirterek, “Bundan sonra, ilaç firmalarıyla birlikte klinik aşamanın da tamamlanmasıyla Türkiye’den bir ilaç modülünü Dünya tıbbına adamaktan büyük mutluluk duyacağım. İnşallah ülkemiz bu alanda çok daha ileri gidecek ve dışa bağımlılığımız azalacaktır” dedi.

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