Depodaki yangın panik yarattı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde zeytinlik alanda bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangını hırsızlık için arka kapıyı kırıp, içeri giren kişilerin çıkardığı tahmin ediliyor.

Olay, Orhangazi’ye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi’nde zeytinlik alanda bulunan Nuri Ofluoğlu isimli şahsa ait depoda meydana geldi. Depodan dumanlar yükseldiğini farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçinde çeşitli malzemeler ve odun bulunduğu belirlenen depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, polisin yaptığı ilk incelemede yangının hırsızlık amacı ile deponun arkasını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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