Depoda yakalanan yılan ormana bırakıldı

BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir deponun ön kısmında yakaladıkları yılanı ormanlık alana bıraktı.

Dağkent Mahallesi'nde bulunan bir deponun ön kısmında yılan olduğunu gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Depoya gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda deponun merdiven basamaklarında bulunan yılanı ellerindeki aparat ile yakaladı. Bir kutunun içerisine konulan yılan daha sonra ekipler tarafından ormanlık alana bırakıldı.

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