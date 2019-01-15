Denktaş'ın fotoğrafları Antalya'da

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu merhum Rauf Denktaş, vefatının 7'nci yıl dönümünde anısına açılan fotoğraf sergisi ve 'Denktaş'ın Ardından Kıbrıs'ın Bugünü ve Yarını' adlı konferansla anıldı.

Mutratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cem Kar ile Mine Çeliker'in küratörlüğünde hizmet binası fuayesinde açılan serginin kurdelesini KKTC Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Kıbrıs Türk Kültür Derneği yöneticileri birlikte kesti.

OĞUL DENKTAŞ'IN MESAJI

Rauf Denktaş'ın ailesinden özel izin alınarak Lefkoşa'da müzeye dönüştürülmüş çalışma ofisindeki özel arşivinden derlenen ve özgürlük mücadelesini anlatan fotoğraf sergisinde Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ın mesajı da okundu.

Serdar Denktaş, mesajında, babasının Kıbrıs Türklerinin özgürlüklerine kavuşması mücadelesinden, fotoğraf sanatına olan düşkünlüğünden övgüyle bahsetti. Denktaş, "Bu sergide ömrünü bir davaya adamış, bir kahramanın, babamın, babamızın özelinde bir halkın var oluş ve özgürlük mücadelesinin hızlandırılmış tarihini bulacaksınız" dedi, sergiye ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, ilgi gösteren Antalyalılara teşekkür etti.

HAYATINI DAVAYA ADADI

Antalya'da bir parka 'Rauf Denktaş' adını verdiklerini, her yıl ölüm yıl dönümünde andıklarını, anısına etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bazı insanlar bilerek ve isteyerek kendilerini bir davaya adar. Bunu yaparken de hiçbir tehdit karşısında yılmazlar. Rauf Denktaş hayatını bir davaya, bağımsızlık mücadelesine adamış bir insan. İnişli, çıkışlı yaşamı yeni kuşaklarımıza örnek olacaktır. En derin saygıyla, hürmetle anıyoruz. Denktaş, aynı zamanda fotoğrafçıydı, ama sıradan bir fotoğrafçı değildi. Sanatla da iç içe bir yaşamı oldu."

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de "Rauf Denktaş, o kadar büyük bir devlet adamı, kahraman ki kendisini ailesine değil Türk milletine adamıştı. Hep 'Canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik' derdi" dedi.

KKTC ŞEHİTLERİN EMANETİ

Sergi açılışının ardından Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda da 'Denktaş'ın Ardından Kıbrıs'ın Bugünü ve Yarını' adlı bir konferans gerçekleşti. Konferansın konuşmacısı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre oldu. Töre, Türk askeri adaya çıkmadan önce Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acıları, zulmü, Rauf Denktaş'ın mücahitlerle birlikte bağımsızlık mücadelesini dillendirdi, "Şafak vakti Türk askeri adaya çıkarma yaptığı andan itibaren özgürlüğümüze kavuştuk. Biz artık bağımsız bir devletiz, cumhuriyetiz. KKTC, şehitlerimizin bize emanetidir" diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında görev yapmış emekli kıdemli Albay Cihangir Ertek de anılarını paylaştı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, konuşmaların ardından Antalya'daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği'ne KKTC bayrağını hediye etti, bayrak etrafında hatıra fotoğraf çektirildi.

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