Denizlili sanayaci istediği kömüre kavuşacak

DENİZLİ Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı kömür sorununun çözüme kavuştuğunu belirtti.

Denizli'de tekstil başta olmak üzere birçok sektörde önemli girdilerden birini oluşturan kömürün tahsisi, sanayicileri mağdur etti. Kapasite kullanım oranlarına uygun olarak Ege Linyit İşletmeleri'nden kömür talebinde bulunan sanayiciler, talep ettikleri miktarın çok aşağısında tahsis aldı. Bu yıl elektrik ve doğalgaz zamlarının maliyetleri yükseltmesi ve kömür talebinin artmasına rağmen, kömür tahsis miktarının düşmesi sıkıntı yaratırken, konu Denizli Sanayi Odası (DSO) meclisinde gündeme taşındı.

SANAYİCİYE KÖMÜR TAHSİSİ SAĞLANDI

DSO Meclis Toplantısı'nda dile getirilen, sanayicilerin Ege Linyit İşletmesi'nden kömür temini sırasında yaşadığı sorunlar çözüme kavuştu. DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Denizlili sanayicilerin tahsis edilen miktarların tamamını alacaklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kasapoğlu, "Kömür tahsis konusu geçen sene ve önceki senelerde olduğu gibi bu sene de DSO'nun gündemindeydi. Ne yazık ki; Türkiye Kömür İşletmeleri'nin üretimi, biz sanayicilerin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Bu nedenle sanayici kömür ihtiyacını dışarıdan sağlamaya çalışıyor. Bunun için de 2.5 kata yakın bedeller ödüyor. Bu nedenle biz sanayiciler olarak bu tahsisler yapılırken sanayicilere öncelik verilmesini istiyoruz. Kendisi de aslen sanayici olan Milletvekilimiz Şahin Tin, geçen sene olduğu gibi bu sene de konuyla ilgilendi ve sanayicimize kömür tahsisini sağladı. Özellikle tekstil sektörü temsilcileri olarak kendisine teşekkürü borç biliriz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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