Denizlili gazeteciler günlerini kutladı

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, kentteki gazeteciler cemiyetini ziyaret edip, basın çalışanlarının gününü kutladı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen ziyarette Vali Hasan Karahan, cemiyet başkanı Osman Nuri Boyacı ve gazetecilerle bir süre sohbet etti, günlerini kutladı. Vali Karahan, gazetecilerin demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından biri olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak, çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Vali Karahan'ın ardından cemiyeti, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve İYİ Parti-CHP ittifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar da ziyaret gederek gazetecilerin günlerini kutladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da günle ilgili mesaj yayınladı. Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ise gazeteciler için Bereketler Toplantı Salonu'nda yemek düzenledi. Milletvekilleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da gazetecilerin günlerini mesaj yayınlayarak kutladı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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