Denizli'ye 100 milyon liralık yatırım

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yaptıracakları Acıpayam Akdere Barajı'nın geleceğe atılan büyük bir yatırım olduğunu belirterek, 100 milyon liraya mal olacak tesisin kente yaklaşık 80 yıl hizmet edeceğini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu 2019 yılı 1. Olağanüstü Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Büyükşehir DESKİ tarafından DSİ'ye yaptırılacak ve Acıpayam, Serinhisar ve bağlı mahalleleriyle beraber Cankurtaran Mahallesi'ne kadar olan bölgenin içme suyu sorununu çözmesi planlanan Acıpayam Akdere Barajı konusu görüşüldü. DSİ'nin, DESKİ adına yapacağı barajın ayrıca tarımsal sulama ihtiyacına da yanıt vereceği belirtildi. Barajla beraber içme suyu arıtma, terfi istasyonları, su depoları ve şebeke imalatının da yapılacağı ifade edildi. Barajın DSİ tarafından yapılıp tamamen işletmeye alındıktan sonra Büyükşehir DESKİ'ye teslim edeceği, 100 milyon liraya mal olacak yatırımın ödemesinin ise bu andan itibaren faizsiz olarak 30 yıl eşit taksitle yapılacağı açıklandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF