Denizli'nin 5 ilçesinde vahşi depolamaya son

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçenin evsel katı atıklarının bir araya toplanarak bertaraf edileceği katı atık bertaraf tesisinin inşasını tamamlayarak hizmete aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan katı atık bertaraf tesisiyle Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların vahşi depolanmasına son verildi. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesise, 5 ilçeden toplanan günlük 70 ton evsel katı atık getirileceği ifade edildi. Ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırıldığı, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tesisle gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak adına önemli bir adım atıldığını, 5 ilçenin evsel katı atıklarını tek bir noktada toplayıp bertaraf ederek, hem insan ve çevre sağlığına hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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