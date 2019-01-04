Denizli itfaiyesi personel ve araç sayısında ilk sırada

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen yıl 7 bin 500 olaya müdahale etti. Kurumun, Türkiye'de nüfusa oranla personel sayısında ilk sırada olduğu, araç sayısında da liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 530 personeli, 2018 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda gece gündüz vatandaşların canını ve malını korumak için nöbet tutan itfaiye ekipleri, geçen yıl 3 bin 429 yangına müdahale etti. Bunların yanında 1963 kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipler, 603 trafik kazasında görev yaptı. Ekipler 1505 de çeşitli görevler olmak üzere toplam 7 bin 500 olaya müdahale etti. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, geçen yıl günde ortalama 118 ihbar alarak toplamda 43 bin ihbar sayısına ulaşırken, günde ortalama 20 vakaya da müdahale ederek birçok can kurtardı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Büyükşehir İtfaiyesi'nin Türkiye'nin nüfusa oranla personel sayısında ilk sırada bulunduğunu, araç sayısında da 94 araçla liderlik koltuğuna oturduklarını söyledi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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