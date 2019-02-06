Denizli ihracatı düştü

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre, kendilerine üye olan ya da olmayan iş insanlarınca ilden yapılan ihracatın, geçen yıl ocak ayına göre yüzde 3.4 düştüğünü belirtti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin ihraçat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Dolar ile euro arasındaki paritenin ihracatta düşüşe yol açtığını ifade eden Memişoğlu, "Geçen sene ocak ayında 1.22 seviyelerinde izleyen paritenin, bu sene aynı dönemde 1.14 dolaylarında olduğunu ve bu durumun da ihracatımızı etkilediğini söyleyebiliriz. İlimizin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği. Bu yüzden, euro-dolar kurunda yaşanan gelişmelerin ihracatımız üzerinde önemli etkisi bulunmakta. İlimiz ihracatında ocak ayında yaşanan gerilemede, paritedeki trendin etkisi olumsuz oldu" diye konuştu.

Memişoğlu, Denizli'den sadece DENİB üyelerince ocak ayında yapılan ihracatın ise, bir önceki seneye oranla yüzde 6.1 azalarak 196 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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