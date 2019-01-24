Denizli enerjisini güneşten alacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, daha önce kurduğu güneş enerji santralinin ardından bu kez de Akköy Güneş Enerji Santrali 2'yi tamamladı. Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin kullandığı elektrik enerjisinin de karşılandığı proje ile yılda 800 konutun elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında daha önce çöpten, atıksu tesisi ve güneşten elektrik üreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji yatırımlarına hız verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Akköy Mahallesi'nde ikinci güneş enerji santrali daha kurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin iki santralden yılda yaklaşık 2 milyon kilowatt saat elektrik üreteceği bildirildi. Tesisten üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 1'i ile Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yıllık enerji ihtiyacının tamamının karşılanacağı kaydedilirken, geri kalan enerji ise bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketine verilecek. Yılda yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektrik enerjisi üretecek Akköy Güneş Enerji Santrali ile 800 dolayında hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacağı bildirildi.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarını gerek çevre gerekse ekonomi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu bilinçle yenilenebilir enerji üretiminde büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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