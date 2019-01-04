Denizli'den rekor ihracat

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ilin ihracatının 3 milyar 370 milyon dolar ile rekor kırdığını söyledi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin 2018 yılındaki ihracat rakamlarını değerlendirdi. Türkiye'nin en çok ihracat yapan 9'uncu ili konumunda bulunan Denizli'nin, 2018 yılında sıralamadaki yerini koruduğunu belirten Memişoğlu, "İhracatımız, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10.4 yükselişle çift haneli artış gösterdi. Yıl içinde çeşitli rekorlara imza atan ilimiz ihracatı, 2018 yılında 3 milyar 370 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı" dedi.

2019 yılında 3 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade eden Memişoğlu, "DENİB olarak, 2018 yılında 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ülke İngiltere olurken; ardından Almanya, Birleşik Devletler, İtalya ve Fransa geldi. 2019 yılında da ilimizin güçlü ihracat artışını sürdüreceği kanaatindeyiz. Yılsonu için kendimize 3 milyar 750 milyon dolar hedef koyduk ve tüm ihracatçılarımızda birlikte bu sene de hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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