Denizli'deki trafik kazalarında düşüş

DENİZLİ Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, otobüs firması yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda, geçen yıl kentte yaşanan trafik kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 28 azaldığını açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Demir, otobüs firması sahipleri ve yetkilileriyle, Polisevi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Demir, otobüs firmaları ve sürücülerinin önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, uyarılarda bulundu. 2018 yılında kentte yaşanan trafik kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 28 azaldığını ifade eden Demir, "Siz toplu taşımanın temel taşlarını oluşturuyorsunuz. Zaman zaman sizlerde bizlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntıyı yaşayalım. Ama lütfen tek bir vatandaşın burnu kanamasın. Geçen yıllara göre ölümlü trafik kazasında azalmalar yaşandı. Bu sevindirici bir durum. Biz bunu en aza indirmek denetimlerimizi yapıyoruz" dedi.

Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ise il genelinde 195 bin 381 otomobil, 4 bin 47 otobüs bulunduğunu ve toplam kayıtlı araç sayısının ise 408 bin 619 olduğunu açıkladı. Tüzüner, kent genelinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını belirterek, "2017 yılında 43 ölümlü kazada 51 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 589 yaralamalı kazada ise 4 bin 169 kişi yaralandı. 2018 yılında ise 31 ölümlü kazada 35 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 668 yaralamalı kazada 4 bin 455 vatandaşımız yaralandı" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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