Denizli'deki suç oranları düştü

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentte hırsızlık ve adli vakaların azalmaya başladığını söyledi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın 26 yıldır düzenli olarak yaptığı 'Çarşamba Sohbetleri'nin konuğu oldu. Alperen Ocakları mensuplarının da katıldığı etkinlikte; İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alperen Ocakları üyelerine deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı. Etkinlikte Denizli Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Ali Oytun Müdür Demir'e plaket takdim etti.

Başarının temelinin çalışmakta ve gayret göstermekte olduğunu belirten Demir, "Çalışıp gayret göstermek beraberinde başarıyı da getirecektir. Başarılı bir gelecek için çalışıp, emek vermeniz gerekir. Bu sayede başarıya ulaşırsınız. Denizli'de gün geçtikçe hırsızlık ve adli vakalar azalmaya başladı. Bu Denizli için çok sevindirici bir durum. Aynı şekilde iletişim düzeyi güçlenmeye başladı" dedi.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Mustafa Ali Oytun ise, Demir'e teşekkür ederek, "Biz Alperenler olarak her zaman vatanımızın bekçisi askerimizin, polisimizin yanındayız. Her zaman vatan ve bayrak aşkıyla görevini ifa eden polislerimize saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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